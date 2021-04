Jovem é encontrado morto dentro de rio entre Araruna e Farol

O corpo de um rapaz de 19 anos, identificado como Jose Miguel Dos Santos Nascimento, foi encontrado dentro de um rio na divisa entre Araruna e Farol na tarde deste domingo (18). Segundo a Polícia Militar (PM), o rapaz estava desaparecido desde a madrugada.

O jovem foi visto pela última vez no distrito de São Vicente, em um bar, com alguns amigos. De acordo com a PM, um dos amigos da vítima relatou que ele começou a acelerar a sua motocicleta, causando um ruído muito alto. Um morador do distrito pediu para ele parar com a bagunça, porém ele, em decorrência da bebida alcoólica que havia ingerido, se tornou agressivo, querendo brigar com a pessoa que o chamou a atenção. Nesse momento seu amigo o convenceu a ir embora e ambos saíram em motocicletas diferentes. O amigo foi na frente e Nascimento seguia logo atrás, mas chegando em Farol o amigo percebeu que o rapaz não chegou a seu destino.

O amigo na companhia de outro rapaz voltou em busca de Nascimento, refazendo o trajeto sentido a São Vicente, mas não o encontrou.

Já no fim da manhã, por volta das 11h20, os amigos fizeram uma busca no trajeto, sendo que na ponte do Rio Goioerê, eles encontraram um rastro de uma motocicleta, passando pela beirada da ponte, ambos fizeram busca às margens do rio, mas não encontraram nada.

Por volta das 13h50, um outro amigo de Nascimento sabendo de seu desaparecimento, se deslocou até a ponte, juntamente com os outros amigos, e após efetuar uma busca encontrou a carteira de Nascimento, em meio ao mato, e continuou procurando, agora dentro do rio, encontrando a motocicleta totalmente submersa. Com o auxílio de um saco plástico, eles conseguiram retirar o veículo.

Ainda segundo a PM, foi solicitado apoio da equipe do Corpo de Bombeiros para efetuar uma busca dentro do rio, após uma rápida busca o corpo foi encontrado cerca de 300 metros da ponte.

O corpo foi encaminhado ao IML de Campo Mourão. A motocicleta da vítima, e os amigos foram encaminhados para à delegacia.

As causas da morte serão investigadas, a principal suspeita é que o rapaz tenha perdido o controle do veículo e despencado no rio.

Fonte: Rádio Cidade FM Araruna