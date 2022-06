Campo Mourão realiza congresso técnico da fase final dos JEP´s

O município de Campo Mourão realiza nesta terça-feira (28), o congresso técnico da fase final B dos Jogos Escolares do Paraná (JEPs), que a cidade sedia de 15 a 23 de julho. A competição reúne cerca de 5 mil alunos-atletas de 12 a 14 anos e dirigentes representando colégios campeões das fases macrorregionais dos 32 núcleos de Educação do Estado.

“Campo Mourão realiza uma gestão pensando no ser humano e isso é muito importante, especialmente após uma pandemia onde não foi possível a realização de eventos esportivos. Sabemos que será uma competição intensa e queremos fazer um grande evento”, disse a coordenadora geral dos Jogos, Márcia Tomadon.

O prefeito Tauillo Tezelli participou da abertura do congresso e destacou a necessidade do investimento no esporte. “Os jogos trazem motivação, envolve e movimenta a cidade e por isso vamos trabalhar para receber bem os visitantes e realizar um grande evento. Hoje Campo Mourão está entre os municípios que mais tem associações para o trabalho de base com atletas nas mais diversas modalidades”, enfatizou o prefeito.

A disputa terá 20 modalidades esportivas e as escolas do município serão utilizadas para alojamento dos atletas e dirigentes. “Com certeza teremos uma grande movimentação de pessoas, envolvendo as escolas nessa parceria importante com o governo do Estado, assim como já tivemos em 2018”, disse o presidente da Fecam, Marcelo Lima.

Além do prefeito, do presidente da Fecam e da coordenadora dos Jogos, participaram da cerimônia de abertura do congresso técnico a chefe regional da Superintendência do Esporte, Rosemeire de Caires, o vereador Bina Teixeira, a técnica pedagógica responsável pelos JEPs no NRE de Campo Mourão, Vera Chirolli, o comandante do 11º BPM, tenente coronel Adauto Giraldes e o representante da chefia do NRE, Deusdete de Sousa.