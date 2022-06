Dados de emprego é atualizado e Campo Mourão tem saldo positivo

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) e Secretara de Inovação e Desenvolvimento Econômico (SEIDEC), divulgaram nesta terça-feira(07), o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho de Campo Mourão.

Esse boletim apresenta as informações divulgadas pelo Ministério da Economia por meio dos dados do Novo Caged – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados -, tendo como referência o mês de abril de 2022. Os dados apontam que em Campo Mourão o desempenho do mercado de trabalho teve um saldo positivo para a geração de empregos.

Em abril, foi registrado no município o saldo de 43 postos de trabalho. O saldo é resultante de 1.006 admissões e 963 desligamentos, conforme ilustrado no gráfico abaixo:

No decorrer deste ano, o município apresentou um saldo positivo acumulado de 530 novos postos de trabalho, sendo que o setor de serviço gerou cerca de 72% desses empregos, com o total de 382 empregos. Seguido do setor de indústria (53 novos postos de trabalho), construção (44 novos postos de trabalho), agropecuária (29 novos postos de trabalho) e comércio (22 novos postos de trabalho).

No que se refere aos setores econômicos, no mês de abril, o setor que mais empregou foi o de serviços (105 novos postos de trabalho).

Dentre os outros setores, que apresentaram saldo negativo estão os da agropecuária (menos 3 postos de trabalho), construção (menos 8 postos de trabalho), indústria (menos 22 postos de trabalho) e comércio (menos 29 postos de trabalho).

Quanto às atividades econômicas com maiores saldos de empregos formais em abril/2022, destacam-se as seguintes: Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais (34 novos postos de trabalho), Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares (19 novos postos de trabalho) e Restaurantes e similares (16 novos postos de trabalho).

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pela secretaria executiva do Codecam em parceria com a SEIDEC. A equipe é composta pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favro, pelo Diretor de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão, Rosinaldo Nunes Cardoso com suporte da estagiária Layany Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR).