Nova chefe do Hemonúcleo pede doações de sangue “O negativo”

Após passar um longo período sem chefia, Michele Cristine Araujo Berbet assumiu o comando do Hemonúcleo de Campo Mourão no final do mês passado. O órgão é responsável pela captação de bolsas de sangue para atender pacientes nos hospitais de Campo Mourão e região.

Michele disse que no momento a prioridade a coleta de sangue do tipo ‘O negativo’. “Estamos com estoque muito baixo e precisamos da reposição urgente”, disse ela. No entanto, todo tipo sanguíneo é sempre bem-vindo, pois a demanda nos hospitais é muito elevada.

Apenas nesse fim de semana foram registrados vários acidentes em Campo Mourão e nas estradas da região. Ao serem internados em caso de acidentes, muitos precisam receber sangue.

Michele está feliz com a nova experiência profissional e elogia a equipe de trabalho. “Estou apaixonada pelo excelente trabalho feito pela equipe. É maravilhoso saber que os doadores se disponibilizam de livre espontânea vontade a salvar outras vidas”, destaca ela.

Segundo ela, o Hemonúcleo estava sem chefia desde janeiro e algumas pendências precisam ser alinhadas. “Mas com paciência vamos sanando as demandas reprimidas.”