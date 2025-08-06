CM abre inscrições gratuitas para workshops da Mostra de Dança 2025
A Prefeitura de Campo Mourão, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, abriu nesta quarta-feira (6) as inscrições para os workshops da Mostra de Dança 2025. As atividades formativas são gratuitas e voltadas para pessoas com experiência prévia nas modalidades ofertadas. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo link: https://onne.link/secultcm.
A programação conta com nomes de destaque da dança no Paraná, com oficinas nas áreas de danças urbanas, ballet clássico, pas de deux, técnica masculina, dança do ventre, jazz e dança contemporânea. Os workshops acontecem nos dias 16 e 17 de agosto, como parte da programação da Mostra, que será realizada de 14 a 17 de agosto.
Confira a programação dos workshops:
16 de agosto (sábado):
08h às 10h: Ballet Clássico Avançado – com Daniel Siqueira (Curitiba/PR)
10h15 às 12h15: Técnicas de Pas de Deux, com Daniel Siqueira (Curitiba/PR)
13h às 15h: Ballet Clássico – Técnica Masculina, com Ian Mickiewicz (Curitiba/PR)
15h às 17h: Danças Urbanas, com Eduardo Tomaz (Londrina/PR)
17 de agosto (domingo):
09h às 11h: Dança do Ventre, com Michele Cas (Curitiba/PR)
09h às 11h: Jazz Avançado, com Gabriela Begali (Ponta Grossa/PR)
11h15 às 13h15: Dança Contemporânea, com Joe Siqueira (Cascavel/PR)
A Mostra de Dança é um evento não competitivo que reúne academias, companhias e grupos de dança da cidade e região, com o objetivo de valorizar a arte da dança, incentivar novos talentos e proporcionar momentos de aprimoramento técnico e troca de experiências entre os participantes.