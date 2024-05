Consumidores concorrem a R$ 19 mil em vale compras neste Dia das Mães

Quarenta vale compras, no valor total de R$ 19 mil, serão sorteados pela campanha promocional “Mãe, Amor Maior!”, realizada este ano pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam). A promoção que marca o Dia das Mães tem a participação de grande número de empresas, identificadas por cartazes da campanha.

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes – localizadas não apenas na área central da cidade, mas também nos bairros – concorrem a 10 vales compras no valor de R$ 1.000,00 cada; 10 vales compras no valor de R$ 500,00 cada; e a 20 vales compras no valor de R$ 200,00 cada. A premiação da campanha inclui ainda dois vales viagem (passaportes) no valor de R$ 10 mil cada, além de 20 vales jantar.

Para concorrer aos prêmios – que serão sorteados no começo de junho, em evento aberto ao público -, o consumidor deve preencher corretamente o cupom recebido no ato da compra. Em seguida, deve depositar o cupom na urna da promoção, disponibilizada em todas as empresas participantes.

O Dia das Mães tradicionalmente movimenta o comércio, constituindo-se na segunda melhor data especial do ano – superada apenas pelo Natal – em termos de vendas. Em Campo Mourão, as lojas prepararam-se para atender os consumidores, colocando à disposição dos clientes muitas opções de presentes.