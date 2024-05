CM entre as 10 cidades do Estado com Centro de Referência Paralímpico

Campo Mourão está entre as 10 cidades na Rede Estadual de Paradesporto, lançada oficialmente nesta segunda-feira (6) pelo governador em exercício Darci Piana durante a abertura do 9º Encontro de Gestores do Esporte do Estado do Paraná, em Curitiba. O prefeito Tauillo Tezelli representou os prefeitos das cidades contempladas na cerimônia de assinatura.

Pioneira no País, a iniciativa prevê a implantação dos 10 Centros de Referência Paralímpicos no Estado até o final deste ano, sendo que sete deles já estão em processo de implantação. Eles vão trabalhar de forma integrada para oferecer uma estrutura completa aos atletas com deficiência, atuando desde a iniciação até o treinamento para o alto rendimento nas diversas modalidades paralímpicas.

Além de Campo Mourão, estão contemplados Maringá, Curitiba, Ponta Grossa, Telêmaco Borba, Cornélio Procópio, Cascavel, Ivaiporã, Londrina e Foz do Iguaçu. Cada uma vai oferecer modalidades diferentes. Em Campo Mourão a Paranatação tem se destacado em competições.

A parceria na rede envolve o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Esporte (SEES), os municípios, Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) e a Universidade Federal do Paraná (UFPR) para incentivar a prática esportiva por pessoas com deficiência.