Comércio varejista fechado na segunda e terça-feira, em C. Mourão

A exemplo dos anos anteriores, o comércio varejista de Campo Mourão não estará aberto para atendimento aos consumidores na próxima segunda (dia 28 de fevereiro) e terça-feira (1º de março). Previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor, o recesso nos dois dias do Carnaval constitui-se em forma de compensação aos comerciários mourãoenses que trabalharam em horário especial no período que antecedeu o Natal.

A Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindicam) emitiram comunicado oficial conjunto à comunidade informando sobre o fechamento. No comunicado, a população também é orientada no sentido de programar suas compras para evitar eventuais transtornos.