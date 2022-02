Campo Mourão publica leis dos Direitos da Mulher e da Pessoa Idosa

Uma cerimônia realizada nesta sexta-feira (25), no mini-auditório da prefeitura, marcou a apresentação oficial das leis (já publicadas) que tratam de políticas públicas e garantia de direitos para mulheres e para a pessoa idosa. Foi instituído o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e também realizadas alterações na lei sobre o Estatuto Municipal e Conselho do Idoso, bem como no Fundo do Idoso.

Os conselhos estão vinculados à Secretaria Municipal de Assistência Social, como órgão paritário, consultivo, deliberativo e fiscalizador das políticas públicas. O prefeito Tauillo Tezelli participou da solenidade, assim como a secretária de Assistência Social, Marcia Calderan, os vereadores Escrivão Parma, Márcio Berbet, Bina Teixeira, Nayane Hruscka Salvadori e Miltinho do Cidade Nova.

Também marcaram presença o presidente do Conselho Municipal do Idoso, João Maria Chagas e a gerente da Gestão do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e Garantia de Direitos, Andrea Rejane. “Essa data é um marco histórico na política municipal para as mulheres e para as pessoas idosas, resultado de muito trabalho com as equipes para chegar à aprovação da lei pela Câmara”, observou Rejane.

A secretária Márcia Calderan enfatizou sobre a preocupação e compromisso do município com as políticas públicas para garantir assistência às mulheres e idosos. “Estamos com grande número de mulheres sofrendo violência doméstica, assim como também muitos idosos, por isso atualizar essa legislação é um grande avanço”, disse a secretária.

O prefeito Tauillo Tezelli reforçou a importância das leis e dos conselhos. “Muito importante quando a sociedade, por meio dos conselhos, participa das decisões junto com o poder público no enfrentamento dos problemas. Hoje estamos dando mais um passo para assegurar maior participação da sociedade nas decisões sobre os direitos individuais e sociais das mulheres e dos idosos”, argumentou.