Comércio terá horário normal na próxima semana; “toque de recolher” continua por tempo indeterminado

O pedido da Acicam para que o comércio voltasse a funcionar em horário normal na semana do Dia dos Pais, foi atendido pela prefeitura de Campo Mourão. Com isso, na próxima semana os lojistas poderão atender das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira e, no sábado, das 9h às 17h.

A flexibilização foi divulgada em uma live na tarde de ontem, pelo coordenador geral do município, Carlos Alberto Facco. Ele comunicou também que o “toque de recolher”, das 22h até as 6h do dia seguinte será mantido por tempo indeterminado.

Também a partir desse fim de semana, mercador, padarias e similares poderão atender normalmente, porém obedecendo todas as medidas de segurança.

As medidas foram tomadas em comum acordo com os Comitês de Saúde de Crise do novo coronavírus.