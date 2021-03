Comércio de CM poderá reabrir na quarta-feira, com horário reduzido

Novo decreto publicado neste domingo (07) prorroga até as 5 horas do dia 10 de março a vigência do Decreto nº 8.892, de 26 de fevereiro. A partir de quarta-feira, o comércio poderá ser reaberto com horário reduzido (das 10 às 17 horas), porém com 50 por cento da capacidade de atendimento. No sábado e domingo, fica proibido todo o comércio, com exceção de supermercados, farmácias e postos de combustíveis. No período das 20 horas às 5 horas, permanece a restrição provisória de circulação em espaços e vias públicas.

No geral o decreto segue o do governo do Estado na tentativa de amenizar a contaminação coletiva do Covid-19. Nos supermercados só poderão entrar cinco clientes por caixa em operação e uma pessoa por família. O horário dos restaurantes será das 10 às 20 horas, durante a semana, com metade da capacidade e nos fins de semana só entrega. Shows e festas permanecem suspensos pelo menos até dia 17 de março.

O decreto também autoriza o funcionamento de academias de ginástica (das 6 às 20 horas), com 30 por cento da capacidade. Os parques públicas estarão abertos de segunda a sexta-feira, apenas para práticas de atividades esportivas individuais. No sábado e domingo permanecem fechados.

O secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos, lembra que a fiscalização permanece rigorosa para garantir o cumprimento do decreto. “Estamos com alto índice de contaminação, com confirmação de casos todos os dias e infelizmente uma média de uma morte por dia na primeira semana deste mês. Precisamos da colaboração de todos”, reforça o secretário, ao lembrar que o atendimento na UPA foi priorizado para pacientes com sintomas de Covid.

VACINA

Nesta segunda-feira (08) teve início a primeira dose da vacinação para idosos acima de 80 anos, das 9 às 16 horas, na Casa da Cultura (ao lado do Teatro Municipal). Também haverá atendimento no sistema drive thru. Para que o idoso seja vacinado, é preciso apresentar RG, CPF e Cartão do SUS. “Como sempre pedimos para que as pessoas evitem se aglomerar nas filas. Não é necessário ir todo mundo no mesmo horário, pois todos serão atendidos”, orienta o secretário.