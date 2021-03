Homem armado com faca fere duas pessoas na região

Duas pessoas foram esfaqueadas por um homem, na cidade de Moreira Sales. O crime ocorreu por volta das 21h de ontem, em uma rua da cidade. O agressor não foi identificado.

De acordo com as informações, a primeira vítima foi um rapaz de 27 anos, que foi ferido em um dos braços. Enquanto a equipe da Polícia Militar conversava com a primeira vítima, recebeu a informação de que outro homem, de 49 anos, também havia sido esfaqueado pela mesma pessoa.

A vítima também estava na rua e levou uma facada na barriga. O agressor fugiu e ainda não foi localizado pela PM. As vítimas foram encaminhadas para atendimento médico.

Informações: Goionews