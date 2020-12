Ação entre amigos: Casa das Fraldas entregou moto

Foi entregue na manhã desta terça-feira (29/12) a moto recentemente sorteada na Ação Entre Amigos em prol da Fundação Casa das Fraldas São José, de Campo Mourão. O ganhador foi Tonny Marcelo Busquim e a entrega foi feita na sede da Associação Comercial e Industrial (Acicam).

O sorteio em novembro foi realizado em evento aberto ao público, com a participação de vários diretores da instituição. Com os recursos arrecadados com a promoção serão compradas matérias primas utilizadas na confecção de fraldas descartáveis destinadas a várias entidades não governamentais de Campo Mourão que utilizam o produto em larga escala, além de centenas de pessoas cadastradas, comprovadamente carentes.

A entrega da moto foi feita pelo presidente da Fundação Casa das Fraldas, advogado Roberto Leitner; pelo presidente em exercício da Associação Comercial e Industrial (Acicam), Nobutochi Kimura; e Salete Doneda, diretora executiva da Acicam e secretaria da Fundação Casa das Fraldas.