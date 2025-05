Comércio já está entregando cupons da campanha “Acicam Premiada”

Os clientes das empresas que participam da campanha “Acicam Premiada 2025” já estão recebendo os cupons da promoção que visa contribuir para o fomento das vendas do comércio de Campo Mourão em três datas especiais: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto). Um dos destaques da premiação oferecida aos consumidores pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) é o sorteio de dois veículos Moby Fiat zero quilômetro no encerramento da campanha.

Para o Dia das Mães, primeira etapa da promoção, a premiação inclui dois iphones, duas diárias no resort Águas de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil cada. Os cupons são preenchidos eletronicamente (cadastro online – via QR Code) e o sorteio será realizado através da Loteria Federal. A exemplo de campanhas anteriores, as empresas participantes estão identificadas por cartazes da promoção.

A premiação para o Dia dos Namorados é composta por dois finais de semana no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil. Já para o Dia dos Pais, a campanha vai sortear duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

No quarto e último sorteio da promoção, reunindo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais, serão conhecidos os ganhadores dos dois carros que fazem parte da premiação.

É a maior premiação já oferecida aos consumidores pela Acicam em suas campanhas promocionais do Dia das Mães, Dia dos Namorados e Dia dos Pais. Neste ano, a promoção encabeçada pela Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.