Abril teve chuvas irregulares e temperaturas máximas abaixo da média histórica

Três cidades tiveram as temperaturas médias mais baixas da série histórica, iniciada em 2018. Os valores baixaram devido a queda das temperaturas máximas em praticamente todas as regiões paranaenses.

Como já era esperado durante o outono, abril teve chuvas irregulares no Paraná. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, ficaram dentro do esperado para o mês. As máximas, entretanto, que ocorrem por volta das 14h ou 15h, tiveram declínio significativo em praticamente todas as regiões paranaenses, o que também impactou nas temperaturas médias.

Três cidades atingiram as temperaturas médias mais baixas da série histórica para abril: Altônia, Laranjeiras do Sul e Loanda. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (01), pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar).

Com relação às temperaturas mínimas, praticamente todo o estado abril seguiu a média histórica. Apenas o Norte dos Campos Gerais, próximo a Telêmaco Borba, ficou cerca de 1,6°C acima do que historicamente é registrado no mês. Foz do Iguaçu e Cascavel ficaram 1,5°C e 1,2°C abaixo da média histórica de temperaturas mínimas para o mês, respectivamente.

Ao contrário das mínimas, o Paraná registrou temperaturas máximas abaixo da média histórica em praticamente todas as regiões, com destaque para a região de Maringá, que teve um declínio de 3,3°C nas temperaturas máximas em abril de 2025 em comparação à média histórica. Todo o Noroeste do Paraná teve temperaturas máximas entre 2°C a 3°C abaixo da média para o mês, assim como as regiões de Guaraqueçaba e Guarapuava.

Já sobre as temperaturas médias, em quase todo o estado abril seguiu a média histórica. Apenas nas regiões próximas a Cascavel e Maringá a temperatura média ficou um grau acima do que historicamente é registrado no mês de abril. Três cidades tiveram a temperatura média mais baixa da série histórica iniciada em 2018: Altônia: 22,2°C, Laranjeiras do Sul: 18,6°C, e Loanda: 23°C.

“O declínio das temperaturas máximas em todo o estado, principalmente na região Noroeste do estado, impactou diretamente a temperatura média destas cidades”, explica Paulo Barbieri, meteorologista do Simepar.

CHUVA

Na metade Norte do Paraná as chuvas seguiram a média prevista para o mês de abril. Em Umuarama choveu 68 mm a mais do que o previsto, que era de 56 mm para o mês. Em Cianorte eram previstos 74,9 mm e choveu 124 mm.

Já na metade Sul do estado, as chuvas foram mais irregulares e algumas cidades tiveram pouca precipitação, como Cascavel, Foz do Iguaçu e Guaratuba, no Litoral. Para Cascavel, eram esperados 139 mm e choveu apenas 49,2 mm em abril de 2025. Para Foz do Iguaçu, eram esperados 151 mm e choveu apenas 48,6 mm em abril de 2025. Para Guaratuba, eram esperados 205 mm, mas choveu apenas 126 mm em abril de 2025.

Outras cidades da metade Sul, como Palmas, por exemplo, tiveram chuva ligeiramente acima da média: o esperado era de 152 mm e choveu 173,8 mm. A capital paranaense registrou chuva ligeiramente abaixo do esperado para o mês: a média de abril é de 84 mm e choveu em Curitiba 68,8 mm.

“Foram chuvas irregulares típicas da estação, os acumulados de chuva seguiram a média histórica”, ressalta Barbieri.

Agência Estadual de Notícias