CM/Futsal recebe o São José dos Pinhais nesta terça, pelo Paranaense

Depois da bela vitória por 6 a 3 sobre o Foz Cataratas, na estreia da Liga Nacional 2021, o Campo Mourão Futsal vira a chave e volta a atenção para o Paranaense Série Ouro. Nesta terça-feira (27), o carneiro tricolor recebe às 19h00 na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, o São José dos Pinhais em jogo adiado da primeira rodada.

Vindo de três empates nas últimas rodadas, Campo Mourão precisa vencer para subir na tabela e retornar ao bloco superior da classificação, entrando na briga pelas primeiras posições. No momento o time mourãoense é nono colocado com 4 pontos em 4 jogos (três empates e uma vitória), mas se vencer nesta terça-feira pode subir consideravelmente, ultrapassando equipes que possuem um jogo a mais na disputa. Já o São José é o lanterna da competição com apenas 1 ponto em 4 jogos.

No histórico entre as equipes a vantagem é do Campo Mourão, que de 2016 para cá em 06 jogos disputados venceu 04, empatou 01 e perdeu 01. Marcou 22 gols e sofreu 12.

O resultado positivo diante do São José pode significar uma nova arrancada no Estadual, já que no sábado (01/05), Campo Mourão volta a Foz do Iguaçu onde enfrenta novamente o Foz Cataratas, mas agora valendo pela sexta rodada do paranaense.

NA TELINHA

As duas partidas terão transmissão ao vivo pela Integrado Carneiro TV e Objetiva TV, nos canais oficiais do clube (Facebook e YouTube).