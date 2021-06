Comércio é liberado, mas com controle de entrada e “lei seca” no fim de semana

A partir desta sexta-feira (04) o comércio de Campo Mourão poderá retomar o atendimento presencial com da publicação de novo decreto. As medidas restritivas são praticamente as mesmas do decreto anterior, com toque de recolher diariamente das 20 horas às 5 horas, com exceção de urgência e emergência médica e deslocamentos de trabalhadores e alunos.

Continua proibida a venda de bebidas alcoólicas em quaisquer estabelecimentos, bem como consumo em espaços públicos das 20 horas de sexta-feira às 5 horas de segunda-feira. Os estabelecimentos terão que adotar controle de entrada para uma pessoa a cada oito metros, considerando o número de funcionários. Essa informação deve estar afixada na entrada do estabelecimento. Bares, lanchonetes e restaurantes não poderão colocar mesas nas calçadas.

O decreto também autoriza a reabertura de academias, também com a mesma exigência quanto ao distanciamento. Continuam proibidos eventos e práticas de esportes coletivos. As medidas foram definidas em reunião com o Comitê de Saúde na manhã desta sexta-feira. Em nota, a Associação Comercial e Industrial (Acicam) manifestou compromisso do comércio e demais setores produtivos em relação ao cumprimento das normas.

“A situação da Saúde continua caótica, com alto índice de contaminação e óbitos. Enfrentamos o pior momento desde o início dessa pandemia, por isso precisamos da colaboração de todos, com todos os cuidados”, salienta o prefeito Tauillo Tezelli, ao lembrar que o decreto também prevê penalidades em caso de descumprimento.