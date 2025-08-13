Comércio do Paraná tem maior crescimento do País entre maio e junho de 2025

O comércio varejista do Paraná foi o que mais cresceu no Brasil entre maio e junho de 2025, de acordo com dados mais recentes da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quarta-feira (13). A alta do Paraná no período foi de 2,6%, enquanto a média do País foi negativa: -0,1%. Os números se referem ao volume de vendas.

O Estado também ocupa a liderança em receita nominal de vendas no comércio varejista no recorte entre maio e junho, com 2,5% de aumento – bem acima da média nacional, com 0,2% de incremento.

A comparação entre junho de 2025 com o mesmo mês do ano anterior também comprova o bom desempenho do setor no Paraná. O Estado teve o quarto melhor resultado no volume de vendas no comércio varejista nesse extrato, com um acréscimo de 3,2%, atrás apenas de Mato Grosso (4,6%), Alagoas (4%) e Paraíba (3,6%). A média nacional foi de 0,3%.

Já a receita nominal nesse mesmo comparativo coloca o Paraná na sexta posição, com 8% de elevação em junho de 2025. Aparecem à frente o Mato Grosso (9,6%), Amapá (8,9%), Roraima (8,9%), Santa Catarina (8,5%) e Rio Grande do Norte (8,1%). O país registrou 5,4%.

PRIMEIRO SEMESTRE

O crescimento nas vendas paranaenses no comércio varejista nos seis primeiros meses de 2025, em relação ao mesmo período de 2024, também se mostrou superior à média nacional: 8,2% de acréscimo na renda nominal contra 7,7%. Esse resultado foi impulsionado pelo segmento tecidos, vestuário e calçados, que registrou aumento de 15,9% entre janeiro e maio.

Também tiveram crescimento importantes o setor de Eletrodomésticos (14,6%), Combustíveis e Lubrificantes (10,9%), Hipermercados e Supermercados (8,9%). Registraram queda os setores de Móveis (-2,7%) e equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (-9,2%).

COMÉRCIO AMPLIADO

Considerando os números do comércio varejista ampliado, que inclui todos os segmentos do varejo, acrescidos da construção civil, do setor de automóveis e do atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, o Paraná também registrou desempenho maior do que o da média nacional: mais do que o triplo. O Estado teve aumento de 1,7% no acumulado do ano, em relação ao mesmo período de 2024, enquanto o Brasil ficou em 0,5%.

O melhor resultado foi dos Eletrodomésticos (14,2%) no acumulado do primeiro semestre de 2025, em relação ao mesmo recorte do ano passado. Em seguida aparecem na lista os segmentos de Tecidos, Vestuário e Calçados (11,1%) e Materiais de Construção (5,9%). A média do País foi de 6,2%, 5,5% e 2,7%, respectivamente.

PESQUISA

A PMC acompanha o comportamento conjuntural do comércio varejista no país com indicadores de volume de vendas e de receita das empresas do setor com 20 ou mais pessoas ocupadas, e cuja atividade principal é o comércio varejista. Os dados completos podem ser consultados no Sidra, o banco de dados do IBGE.

Agência Estadual de Notícias