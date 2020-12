Procon-CM realizou Pesquisa de Preços da Cesta Natalina

O Procon de Campo Mourão realizou recentemente Pesquisa de Preços da Cesta Natalina. Foram visitados seis estabelecimentos (Hipermercado Condor, Paraná Supermercado, Super Muffato, Supermercado Carreira – Smart, Mercado da Lúcia e Supermercado Bom Dia). A pesquisa foi realizada entre os dias 10 e 12 de dezembro.

A maior cesta natalina foi encontrada no Super Muffato, com 37 itens, ao preço de R$ 139,90. As menores encontradas foram no Mercado da Lúcia, com três itens, aos preços de R$ 31,90 e R$ 30,99. A cesta com maior preço foi encontrada no Hipermercado Condor (15 itens), ao valor de R$ 299,90.

O menor preço foi encontrado no Super Muffato, na cesta com seis itens (R$ 19,90).

“Vale ressaltar que foram verificados, na pesquisa, quantidades de itens e valores. A variação de valor de cada cesta natalina é bem diferente, por se tratar da qualidade de itens que consta em cada uma, tendo em vista que algumas cestas tem marca específica”, informa Jurema Lopes Lorena Lopes, Secretária Executiva do Procon-CM.

Veja os Estabelecimentos, Quantidade de Itens e Valores:

Hipermercado Condor

32 itens – R$ 199,00

30 itens – R$ 159,00

24 itens – R$ 99,00

18 itens – R$ 79,00

15 itens – R$ 59,00

15 itens (não alcoólica) – R$ 55,90

Paraná Supermercado

21 itens – R$ 184,90

20 itens – R$ 124,90

19 itens – R$ 76,90

18 itens – R$ 68,90

15 itens – R$ 58,90

14 itens – R$ 44,90

13 itens – R$ 33,90

Super Muffato

37 itens – R$ 139,90

34 itens – R$ 99,90

33 itens – R$ 79,90

33 itens – R$ 149,90

31 itens – R$ 69,90

29 itens – R$ 19,90

24 itens – R$ 199,90

21 itens – R$ 99,90

18 itens – R$ 29,90

15 itens – R$ 299,90

13 itens – R$ 79,90

12 itens – R$ 89,90

11 itens – R$ 199,90

8 itens – R$ 69,90

6 itens – R$ 19,90

Supermercado Carreira – Smart

16 itens – R$ 100,50

13 itens – R$ 194,49

Mercado da Lúcia

14 itens – R$ 49,90

9 itens – R$ 45,99

8 itens – R$ 69,99

7 itens – R$ 27,99

5 itens – R$ 23,99

3 itens – R$ 30,99

3 itens – R$ 31,99

Supermercado Bom Dia

25 itens – R$ 69,90

20 itens – R$ 42,90

15 itens – R$ 29,90