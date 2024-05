Comércio de Campo Mourão atende em horário especial na sexta e sábado

Com o objetivo de facilitar as compras aos consumidores – sobretudo dos presentes para o Dia das Mães -, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá em horário especial em dois dias no final desta semana. Na sexta-feira, as compras poderão ser realizadas até às 22 horas, enquanto no sábado o atendimento vai se estender até às 17 horas.

A proximidade do Dia das Mães já movimenta o comércio mourãoense e os empresários do setor já registram aumento nas vendas. Porém, o maior movimento deve acontecer ao longo desta semana, sobretudo na sexta-feira e sábado. Os comerciantes mostram-se otimistas e revelam que se prepararam para atender a demanda dos consumidores nesta data especial, ofertando muitas opções de presentes.

As vitrines estão tomadas por opções de presentes e os consumidores encontram produtos de todos os preços. Outro fator que deve contribuir para o aumento do movimento no comércio de Campo Mourão é a mudança da estação, com as lojas já dispondo das novas coleções.

PRÊMIOS

Neste ano, os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha promocional que a Associação Comercial e Industrial (Acicam) tradicionalmente realiza em torno do Dia das Mães estão concorrendo a uma premiação inovadora. Os prêmios principais da campanha “Mãe, Amor Maior!” são dois vales viagem (passaportes) no valor de R$ 10 mil cada um. Também serão sorteados 40 vales compras e 20 vales jantar.

A campanha da Acicam tem o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Sicredi, Sicoob, Cresol e do Jurema Águas Quente. Conta ainda com o apoio do Município.