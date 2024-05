PM recupera duas motos e prende três suspeitos

Mais duas motocicletas foram recuperadas nas últimas horas pelas equipes da Rocam da Polícia Militar, em Campo Mourão. Durante a ação, dois homens, de 24 e 41 anos, foram detidos, além de um adolescente de 17 anos, que também foi apreendido.

A ocorrência foi registrada na rua Gustavo João Quennehen, no jardim Alvorada, onde uma das motos já estava desmontada.

Um morador fez a denúncia ao ver os policiais em patrulhamento pelo bairro. De acordo com a PM, no mesmo endereço já foram realizadas diversas prisões e apreensões de pessoas envolvidas com comercialização de drogas e receptação de produtos furtados e roubados.

Ao chegar na residência, os policiais surpreenderam os dois homens e o adolescente. Os três negaram qualquer ato ilícito, mas ao vistoriarem o local, os policiais encontraram uma placa de moto na raiz de uma árvore.

A placa correspondia a uma Honda CG 125 Titan furtada na cidade de Corumbataí do Sul, no dia 2 deste mês. No quintal ainda foram localizados o motor e o tanque de combustível da moto furtada em Corumbataí do Sul.

Outras peças retiradas do veículo estavam em um balde. Uma outra moto Honda CG 150 Titan adulterada também foi encontrada no mesmo endereço. Os três homens foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil.