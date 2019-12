Atendimento Municipal da Saúde na Virada do Ano

O Município de Campo Mourão, por meio da Secretaria da Saúde, manterá a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) funcionando durante todos os dias, no período de 24 horas, nesta Virada do Ano. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) terão funcionamento normal. Nesta sexta-feira funcionamento até as 17 horas.

Na segunda-feira, 30, das 7h30 às 17 horas, mesmo horário na sexta-feira dia 3, ficando normal a partir desta data nos dias de semana, atendendo no mesmo horário da administração municipal. “É importante então mencionarmos que enquanto as unidades de saúde estarão seguindo nestes dias da virada o calendário dos demais órgãos da gestão publica municipal, a UPA estará responsável pelo atendimento nas questões de urgência e emergência”, explica o Secretário da Saúde, Sergio Henrique dos Santos.