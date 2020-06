Comércio de Campo Mourão com horário especial neste sábado

Neste segundo sábado do mês de junho, o comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial: das 9 às 17 horas. Já nesta sexta-feira, em que se comemora o Dia dos Namorados, uma importante data especial para o comércio em termos de vendas, o funcionamento das lojas será das 10 às 16 horas.

A flexibilização do horário de abertura do comércio mourãoense nesta semana do Dia dos Namoradores foi reivindicada a administração municipal pela Associação Comercial e Indústria, Sindicato do Comércio (Sindicam) e a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL). Porém, em razão da pandemia de Covid-19, foi liberado apenas o funcionamento em horário dilatado nos dois primeiros sábados do mês, que é uma tradição na cidade.

A Acicam e outras entidades empresariais de Campo Mourão têm atuado junto aos empresários para que implementem todas as medidas preventivas recomendadas pelos órgãos de saúde, visando o controle da doença na cidade. Placas sobre o uso obrigatório de máscara estão instaladas na entrada das empresas, que ainda disponibilizam álcool para a higienização das mãos e observam as orientações relacionadas ao distanciamento entre os consumidores.

Centenas de kits contendo álcool 70 graus e máscaras de segurança foram distribuídos gratuitamente pela Acicam as empresas associadas.