Sindimetal/Acicam: live sobre “Perspectivas Econômicas no PR Pós-Covid 19” na próxima terça

O diretor presidente da Invest Paraná, José Eduardo Bekin, é o convidado especial da live que o Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Materiais Elétricos de Campo Mourão (Sindimetal) e a Associação Comercial e Industrial (Acicam) realizam na próxima terça-feira (dia 16). “Perspectivas Econômicas no Paraná Pós-Covid 19” será o tema central do evento.

A coordenação da live – que terá início às 18 horas – está a cargo do Núcleo Setorial de Indústria da Acicam. “Esperamos com essa live trazer um pouco mais da expectativa do governo para as atividades industriais e comerciais depois desta pandemia. Assim, poderemos direcionar os esforços para ações efetivas para a reestruturação do setor”, destacam os organizadores.

A live será realizada através da página da Acicam no Facebook (facebook.com.br/acicamcm).

CONVIDADO

José Eduardo Bekin é bacharel em Administração de Empresas com Habilitação em Comércio Exterior pela Universidade Paulista (UNIP) e possui MBA Empreendedorismo pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Também é especialista em Marketing Político.