Homem é preso por furto no antigo Posto 24 horas

Um homem de 41 anos foi preso na tarde desta quinta-feira, logo após invadir o prédio desativado do Posto de Saúde 24 horas, no Lar Paraná e furtar alguns objetos.

Moradores das proximidades viram o suspeito saindo do local levando os objetos, como uma cadeira de rodas, cadeiras, chuveiro e outros objetos. A Polícia Militar foi acionada e abordou o suspeito na rua João Vecchi, próximo ao posto.

Ele confessou o furto e ao retornar ao posto, os policiais constataram que o local está com janelas e portas arrombadas, tapumes derrubados e sem vigilante.

Caso a prefeitura não providencie segurança no prédio, que passa por reformas, mais furtos poderão ocorrer no local. O homem foi encaminhado para a delegacia com os objetos furtados.