Comércio de C. Mourão com horário especial até o Natal

Nesta sexta-feira (20/12), o comércio lojista de Campo Mourão estenderá o atendimento aos consumidores até às 22 horas. Amanhã (sábado) as lojas permanecerão abertas das 9 às 17 horas. Já no domingo, excepcionalmente, as compras poderão ser realizadas das 14 às 20 horas.

Na próxima segunda-feira, o funcionamento do comércio mourãoense será das 9 às 22 horas, enquanto na terça-feira (véspera de Natal) as lojas atenderão das 9 às 16 horas. Como compensação aos comerciários que estão trabalhando em horário especial, as lojas permanecerão fechadas nos dias 26 de dezembro, 2 de janeiro, 24 e 25 de fevereiro (Carnaval).

Os consumidores poderão fazer compras no comércio de Campo Mourão nestes cinco dias que antecedem o Natal.

PRÊMIOS

Nas compras realizadas nas empresas participantes da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), os consumidores estão recebendo raspadinhas para concorrer a prêmios e que também dão direito a passeio no Trenzinho de Natal.

O quarto e último sorteio da campanha será realizado no próximo dia 30, às 20 horas, em evento aberto ao público na sede da entidade empresarial. Três prêmios serão sorteados: um veículo Fiat Mobi, uma moto Honda CG 160 Start e uma moto Honda Biz. Através das raspadinhas, os consumidores também estão sendo premiados com 1.100 vale compras, no valor total de R$ 47 mil. São 400 vale compras de R$ 20,00, 400 vale compras de R$ 30,00, 200 vale compras de R$ 50,00, 30 vale compras de R$ 200,00 e 20 vale compras de R$ 300,00.

Na realização da campanha “Campo Mourão – Cidade Natal”, a Acicam tem a parceria da prefeitura, Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam), além do patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Sicoob, Unimed Campo Mourão e Jurema Águas Quentes.