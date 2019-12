Motociclista bate na traseira de veículo e fica ferido

Em mais um acidente ocorrido em semáforo da Perimetral Tancredo Neves, o condutor de uma motocicleta Honda CG 150cc sofreu ferimentos em uma das pernas. A colisão do tipo traseira ocorreu na esquina com a rua Harrison José Borges, esquina com o Hiper Muffato, por volta das 08h30 desta sexta-feira.

O rapaz que conduzia a moto, de 30 anos, seguia atrás de um Renault Duster, placas de Brasília, pela Perimetral e acabou batendo na traseira do automóvel, no momento em que o motorista diz ter parado no sinal vermelho.

Com o impacto, o motociclista caiu e sofreu ferimentos na perna esquerda. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Assim que o Corpo de Bombeiros saiu do local, outros dois veículos se chocaram, da mesma forma. Ao parar no semáforo, o motorista de um Fiat Siena foi surpreendido por uma camioneta S10, que bateu traseira de seu veículo. A colisão resultou apenas em danos materiais.