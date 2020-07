Comércio de CM abre das 9 as 13 horas neste sábado

Excepcionalmente, o comércio lojista de Campo Mourão não vai funcionar em horário especial neste primeiro sábado de agosto, em razão da pandemia de Covid-19. O atendimento aos consumidores será das 9 às 13 horas. Tradicionalmente, as lojas mourãoenses estendem o funcionamento até o final da tarde nos dois primeiros sábados de cada mês.

A prefeitura de Campo Mourão liberou o funcionamento do comércio em horário normal – das 9 às 18 horas – na próxima semana, de segunda a sexta-feira. Já no dia 8 (segundo sábado de agosto – véspera do Dia dos Pais), as lojas atenderão os consumidores das 9 às 17 horas. A flexibilização do horário atendeu gestões que a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam) desenvolvidas junto à administração municipal.

A entidade empresarial tem atuado permanentemente no sentido de que o comércio local adote todas as medidas preventivas contra o novo coronavirus para garantir segurança aos clientes e colaboradores. Além da realização de uma campanha de conscientização, a Acicam também distribuiu gratuitamente um kit com álcool 70 graus e máscaras para as empresas associadas.

O Dia dos Pais está entre as principais datas especiais do calendário anual que aquecem as vendas no comércio. O funcionamento do comércio de Campo Mourão em horário normal – das 9 às 18 horas – ao longo da próxima semana contribuirá não apenas para o fomento das vendas, mas também para se evitar a aglomeração de consumidores nos estabelecimentos.

CAMPANHA

Mais de 220 empresas locais participam da campanha “Meu Pai Merece um Presentão”, promovida pela Acicam. Os consumidores que fizerem compras nas empresas participantes estarão concorrendo a maior premiação já oferecida no Dia dos Pais no Município

O prêmio principal da campanha é inédito em Campo Mourão: um cartão de crédito da Acicam – com limite pré-determinado – para o contemplado e outro para seu pai com um ano de fatura paga pela entidade. Também serão sorteados R$ 3 mil em 10 vale compras e ainda uma cervejeira. As empresas participantes da promoção também poderão oferecer prêmios exclusivos para serem sorteados entre seus clientes. O sorteio dos prêmios da promoção será no dia 14 de agosto, às 10 horas, na sede da Acicam.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Sicredi, Unimed Campo Mourão, Coopercard e Sicoob.