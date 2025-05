Motorista capota veículo e fica com ferimentos leves em Campo Mourão

O motorista de um veículo Fiat Palio sofreu ferimentos leves após capotar seu carro na madrugada desta sexta-feira (9), na rodovia PR-487, em Campo Mourão. O acidente ocorreu no trevo que dá acesso à BR-369, sentido Campo Mourão.

Segundo informações apuradas no local, o condutor do Palio que seguia sentido Luiziana a Campo Mourão, perdeu o controle do veículo ao se aproximar do trevo que faz a intercessão entre as rodovias PR-487 e BR 369 e acabou capotando. Uma equipe de monitoramento que passava pela região presenciou o acidente e acionou a Polícia Militar.

O motorista apresentava escoriações e contusões. Ele foi atendido por uma equipe do SAMU e encaminhado à Unidade Hospitalar para avaliação médica. A Polícia Rodoviária Estadual também esteve no local e registrou a ocorrência.

Durante a vistoria no veículo, foram encontrados frascos de bebida alcoólica do tipo “corote”, o que levanta suspeita de possível ingestão de álcool antes do acidente. O caso será investigado pelas autoridades competentes.