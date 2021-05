Veículo da Saúde de Corumbataí do Sul atropela animal e fica destruído

Um veículo pertencente à Secretaria de Saúde de Corumbataí do Sul ficou destruído após atropelar uma vaca, na rodovia PR 487, próximo a Iretama. O acidente aconteceu nesta terça-feira.

Segundo as informações, o animal invadiu a pista, e o motorista não teve tempo de evitar o choque. O veículo seguia de Corumbataí do Sul para a região de União da Vitória, na divisa do Paraná com o estado de Santa Catarina, para buscar uma paciente.

A moradora de Corumbataí havia recebido alta médica em uma clínica psiquiátrica naquela região. Além do motorista, conhecido por “Zé Bidu”, estava também no veículo, a mãe da paciente que recebeu alta.

Ainda segundo as informações, ninguém ficou ferido no acidente.

Informações: Luiziana Notícias