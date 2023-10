Comércio atende em horário especial neste sábado

O comércio lojista de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial – até às 17 horas – no próximo sábado (dia 7). Como já é tradição na cidade, nos dois primeiros sábados do mês o funcionamento do comércio local é estendido até o final da tarde.

O calendário divulgado pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato Empresarial do Comércio Varejista (Sindiempresarial) também estabelece que o comércio funcionará normalmente no dia 10 de outubro, aniversário de Campo Mourão. O feriado, conforme determina a legislação municipal, acontece na segunda-feira seguinte (dia 16).

Já no dia 12 (quinta-feira) é feriado nacional, comemorativo ao Dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Na data comemora-se também o Dia das Crianças, data especial que tradicionalmente aquece a economia, com expressivo fomento das vendas no comércio.

TRANSFERÊNCIA

A transferência do feriado de aniversário do Município de Campo Mourão foi adotada em 2017, através da lei nº 3.869. No ano seguinte, a mudança foi colocada em prática. Determina a lei que o feriado do aniversário do Município será comemorado na segunda-feira subsequente ao dia 12 de outubro, quando o dia 10 de outubro não for no domingo. Nesse caso, as comemorações serão mantidas na mesma data.

Por muito ano, os empresários do ramo do comércio – representados pela Acicam – reivindicaram a transferência do feriado, que comprometia de forma acentuada as vendas em torno do Dia das Crianças e levava a uma grande evasão de consumidores para outros centros.