Comércio abre até às 22 horas na véspera do Dia das Crianças

A Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do comércio prevê a abertura das lojas de Campo Mourão e região até às 22 horas no próximo dia 11 (segunda-feira), véspera do Dia das Crianças (feriado nacional da Padroeira do Brasil – Nossa Senhora Aparecida). Também no próximo sábado (dia 9), o comércio mourãoense funcionará em horário especial: das 9 às 17 horas.

Já o aniversário de Campo Mourão – 10 de outubro – neste ano cai no domingo e o feriado não será transferido. Desde 2018, atendendo reivindicação da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e de outras entidades empresariais locais, o feriado do aniversário de Campo Mourão é comemorado na segunda-feira subsequente ao feriado de 12 de outubro (Dia da Padroeira do Brasil/Dia das Crianças), “quando não for domingo, ocasião em que as comemorações serão mantidas na mesma data”, destaca o Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei 3.869.

A transferência do feriado do aniversário do Município, quando cai em dia útil, foi reivindicada durante anos pela Acicam e demais instituições ligadas ao comércio local. O recesso acontecia justamente na antevéspera do Dia das Crianças, data especial que tradicionalmente aquece as vendas do comércio. O feriado acabava prejudicando as empresas e muitos consumidores acabavam se deslocando para outros centros para fazer suas compras.