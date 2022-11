Comércio de C. Mourão abre até às 22 horas a partir do dia 15 de dezembro

Os consumidores poderão fazer suas compras no comércio de Campo Mourão, no período noturno, a partir do dia 15 de dezembro. Nos quatro primeiros sábados do mês, o atendimento também será em horário estendido. Os horário especiais para o período que antecede o Natal estão previstos na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), negociada entre o Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial), Associação Comercial e Industrial (Acicam) e o Sindicato dos Empregados no Comércio (Sindecam).

As lojas de Campo Mourão funcionarão até às 22 horas nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de dezembro, bem como entre os dias 19 e 23 (segunda a sexta-feira). No dia 18 (domingo), o atendimento será das 14 às 20 horas. No dia 24, véspera do Natal (sábado), o comércio permanecerá aberto até às 16 horas para atendimento ao público (até às 17 horas pra serviços internos)

Nos três primeiros sábados de dezembro (dias 3, 10 e 17), o comércio mourãoense atenderá das 9 às 17 horas. Dependendo do desempenho da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, o comércio local poderá fechar em alguns dias em determinados horários em alguns dias de dezembro. Inclusive em dois sábados: dias 10 e 17.

CIDADE NATAL

A tradicional campanha promocional “Campo Mourão – Cidade Natal”, realizada pela Associação Comercial e Industrial (Acicam) e Prefeitura Municipal, conta este ano com o patrocínio da Coamo Agroindustrial Cooperativa e a Unimed Campo Mourão. Também as cooperativas de créditos Cresol, Sicredi e Sicoob, além da Viasoft Pay e do Colégio Adventista, apoiam a promoção.