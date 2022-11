Campanha “Lixo Zero” terá dois pontos de recebimento no próximo sábado

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Bem Estar Animal (SEMA), vai realizar mais uma ação de recebimento de resíduos de pequenos geradores, sem ônus para o munícipe (não serão aceitos descarte de empresas particulares). No próximo sábado, dia 26, das 8 às 16h30, haverá dois pontos de recebimento: SEMA (Rua Amílton Tavela Borges, 159 – ao lado da Ciretran) e Ginásio de Esportes Lar Paraná (Avenida John Kennedy, 1497).

Nesses dois locais serão recebidos objetos volumosos (móveis, restos de madeiras, sofás, colchões); resíduos eletrônicos (eletroeletrônicos em geral, pilhas, baterias e aparelhos eletrodomésticos, componentes de computadores, monitores, televisores e produtos magnetizados); lâmpadas (todos os tipos, armazenadas em caixas de papelão); óleo de cozinha usado; resíduos verdes urbanos (origem vegetal como poda de árvores autorizada pela SEMA, limpeza e manutenção de jardins ou terrenos, capina, roçagem ou varrição) armazenado em sacos plásticos.

“Lixo Zero é uma ação com intenção estratégica em dois pontos da cidade para conscientizar e mobilizar a população para contribuir com o descarte correto de resíduos sólidos no município”, justifica a secretária municipal Shelly Nogueira. Ela lembra que o descarte incorreto é crime e a legislação prevê multa ao infrator.