Comércio abre até às 16h nesta sexta-feira, véspera de Ano Novo, em CM

O comércio de Campo Mourão volta a atender os consumidores em horário especial nesta sexta-fera, véspera de Ano Novo. O funcionamento das lojas será das 9 às 16 horas.

Na semana passada, semana do Natal, as lojas permaneceram abertas das 9 às 22 horas. O movimento foi grande no comércio no período natalino.

Os consumidores que estão fazendo compras nas empresas participantes da campanha “Campo Mourão Cidade Natal”, promovida pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), estão concorrendo a mobília para três casas (quarto, sala, cozinha e lavanderia), um carro zero quilômetro, cinco televisores 32 polegadas, 12 bicicletas e a R$ 30 mil em vale-compras.

Os cupons dão direito ainda a guloseimas e a brincar em equipamento recreativos na Vila Acicam, além de passeio de trenzinho. O sorteio dos prêmios será no dia 6 de janeiro, em evento aberto ao público, na Vila Acicam.