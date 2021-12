Morre idoso que caiu em ribanceira com veículo na rodovia PR-317

Morreu nesta quinta-feira, no hospital Bom Samaritano (Maringá), onde estava internado desde o início da semana, o idoso Evaristo Gonzales, 78 anos. Ele foi vítima de um acidente automobilístico ocorrido na última segunda-feira (27), na rodovia PR-317, em Engenheiro Beltrão.

Gonzales dirigia um veículo Fiat Palio, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista de rolamento e bateu em algumas árvores as margens da pista. O carro ainda caiu em uma ribanceira.

O idoso morava no Jardim Monte Carlo, em Maringá. Ele dirigia pela rodovia PR-317, sentido a Maringá, quando nas proximidades do distrito de Mandijuba, acabou sofrendo o acidente.

Dois bombeiros que trabalham em Maringá, passavam pelo local, e prestaram os primeiros atendimentos ao motorista. Socorristas de Campo Mourão e o Aeromédico Samu de Maringá também foram acionados.

Com trauma de tórax, fraturas de costelas e perfuração de pulmão ele foi levado de helicóptero ao hospital Bom Samaritano. A suspeita é que o condutor tenha passado mal, enquanto dirigia, porém as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual.

Informações: Corujaonoticias.com.br