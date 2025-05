Prefeitura de Campo Mourão inaugura nova sede da Diretoria de Trânsito

A Prefeitura de Campo Mourão realizou na quarta-feira (30) a cerimônia de inauguração da nova sede da Diretoria de Trânsito, agora localizada no Terminal Rodoviário Estanislau Gurginski. O órgão, que integra a estrutura da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seimob), passa a operar no local com o objetivo de oferecer mais agilidade e eficiência nos serviços prestados à população.

O evento contou com a presença do prefeito Douglas Fabrício, da vice-prefeita Fátima Nunes, secretários municipais, servidores, autoridades e representantes da comunidade. Durante a cerimônia, também foi inaugurada a nova sede da Defesa Civil de Campo Mourão, fortalecendo o aparato municipal voltado à prevenção e resposta a situações de emergência.

Outro destaque da solenidade foi a assinatura da ordem de serviço para a construção de um barracão industrial destinado ao gerenciamento de resíduos sólidos recicláveis. A obra representa um investimento de aproximadamente R$ 1,1 milhão.

Com 491,20 metros quadrados de área construída, o barracão proporcionará melhores condições de trabalho e mais eficiência no processo de triagem e destinação dos materiais recicláveis, fortalecendo as ações locais de coleta seletiva.

Durante seu discurso, o prefeito Douglas Fabrício destacou a importância dos investimentos em infraestrutura e segurança:

“Segurança pública se faz com estrutura, planejamento e integração. Estamos avançando para garantir à população espaços mais seguros e serviços mais eficientes. Este é um passo importante para uma cidade mais organizada e preparada”, afirmou o prefeito.

Na ocasião, Douglas Fabrício também anunciou o tenente coronel aposentado Nelson João Casaroli como diretor municipal de Segurança, reforçando o compromisso da atual gestão com a segurança pública.