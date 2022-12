Comércio aberto até às 17 horas,  neste sábado, em Campo Mourão

Movimento intenso de carros e pedestres, lojas cheias e muitos consumidores circulando pelas vias públicas com sacolas de compras é a expectativa para este sábado, em Campo Mourão, onde o comércio lojista vai estender o atendimento ao público até às 17 horas. Em dezembro, devido ao Natal, o comércio mourãoense funciona em horário especial nos quatro primeiros sábados do mês.

As promoções de Natal já tomaram conta das vitrines e as empresas prepararam-se para a principal data do ano para o comércio, com a contratação de colaboradores temporários, reforço dos estoques de mercadorias e a decoração das lojas para atrair o público. Muitos consumidores já estão antecipando as compras de presentes e as lojas têm registrado a presença de muitos consumidores oriundos de cidades da região, atraídos pela maior variedade de produtos ofertados pelo comércio local e também pelas atrações culturais do Natal de Campo Mourão.

ATENDIMENTO

As lojas de Campo Mourão funcionarão até às 22 horas nos dias 15 (quinta-feira) e 16 (sexta-feira) de dezembro, bem como entre os dias 19 e 23 (segunda a sexta-feira). No dia 18 (domingo), o atendimento será das 14 às 20 horas. No dia 24, véspera do Natal (sábado), o comércio permanecerá aberto até às 16 horas para atendimento ao público (até às 17 horas para serviços internos). No dia 17 (sábado), o atendimento será das 9 às 17 horas.