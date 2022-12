Últimos preparativos para a largada  do “Campo Mourão – Cidade Natal”

Equipes da Associação Sou Arte (ASA) estão dando os últimos retoques na ambientação da praça da Catedral de São José e arredores para a largada, na noite deste sábado (3/12), da programação do projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022”. Também na sede da companhia artística o ritmo é frenético, com a preparação de figurinos e adereços, cenários, iluminação, sonorização, etc.

A programação será oficialmente aberta com a apresentação do espetáculo de teatro, circo e dança “Um, Dois, Três Reis” pela trupe da Associação Sou Arte, neste sábado, a partir das 20 horas, na praça central de Campo Mourão. Ao fascínio gerado pela produção soma-se a magia da chegada do Papai Noel. Também está confirmada a participação especial da cantora mourãoense Luisa Simões, de 11 anos. Ela participou, no ano passado, da sexta temporada do The Voice Kids, reality show transmitido pela Rede Globo.

A ambientação do logradouro público e imediações para o desenvolvimento do projeto oferece muitas atrações para a população: Túnel de Luzes, Quintal do Noel, Presépio, neve, árvore de natal com 14 metros de altura, etc. Em anos anteriores, a abertura do projeto – que está em sua quinta edição – chegou a reunir 10 mil pessoas e os organizadores esperam novo sucesso de público. Tradicionalmente, o evento também atrai muitas famílias de cidades da região.

A qualidade primorosa e o profissionalismo das produções da Associação Sou Arte, de Campo Mourão, são reconhecidos em toda a região Sul do país, bem como nos estados de São Paulo e Mato Grosso Sul. A companhia realiza apresentações ao longo de todo o ano nesses estados, sempre atraindo grande público e colhendo muitos elogios. Além do impecável desempenho do elenco, a Associação Sou Arte destaca-se pela qualidade das suas produções, primorosos figurinos, adereços e maquiagem, cenários e as mensagens transmitidas nas produções.

CIDADE NATAL

Executado pela Associação Sou Arte, o projeto “Atividades Culturais Campo Mourão – Cidade Natal/2022” é uma realização da Secretaria Especial da Cultura/Ministério do Turismo, através da Lei de Incentivo à Cultura. Neste ano, a ação tem oito patrocinadores: Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Sanepar, Fomento Paraná, Supermercados Paraná, Unimed Campo Mourão e Integrado. Conta ainda com o apoio do Município de Campo Mourão, Governo do Estado, Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial).