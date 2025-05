Campo Mourão recebe visita técnica de Colombo para conhecer Ecossistema de Inovação

Campo Mourão recebeu representantes da prefeitura de Colombo (região metropolitana de Curitiba) para uma visita técnica com o objetivo de conhecer o modelo de governança e as ações do Ecossistema de Inovação local. A comitiva contou com a participação de lideranças da Embrapa, ACIC e Sebrae, que veio conhecer as iniciativas que têm colocado a cidade em destaque no cenário nacional e internacional da inovação.

Com empresas de tecnologia de alto impacto, como uma das maiores exportadoras de equipamentos para estética do Paraná, Campo Mourão tem despertado o interesse de outras cidades pela forma como integra poder público, universidades, sociedade civil e setor produtivo em um ambiente colaborativo e voltado para o desenvolvimento.

“É um grande reconhecimento para a cidade e também uma oportunidade de trocarmos experiências, pois muitas dessas cidades são maiores e enfrentam desafios parecidos com os nossos”, destaca o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Eduardo Akira Azuma.

O prefeito Douglas Fabrício também destacou o papel estratégico da inovação para o futuro de Campo Mourão. “É um grande orgulho para todos os envolvidos, desde universidades, empresas, sociedade civil até a prefeitura, pois nos mostra que estamos inseridos na economia do futuro”, afirmou.