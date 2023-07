Codecam lança o Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (SEIDEC), o Núcleo de Empreendedorismo, Pesquisa e Extensão do Grupo Integrado (NEPE), Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) campus de Campo Mourão, Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (ACICAM), Observatório Social, PROCON/CM, Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEIMOB), IPPLAN-CM e Sebrae, divulga hoje (19) a 4° Edição do Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão.

O boletim tem como objetivo apresentar aos gestores públicos, empresários e comunidade em geral, informações sobre a economia de Campo Mourão. Nesse volume, o Boletim traz informações sobre a movimentação do mercado de trabalho, levantamento das licitações realizadas em Campo Mourão em 2023, o custo da cesta básica, dados sobre importação e exportação, informações sobre os serviços de apoio aos empreendedores, linhas de crédito disponíveis na casa do empreendedor, informações sobre o mercado de trabalho disponibilizadas pela agência do trabalhador, levantamento sobre as infrações de trânsito, pesquisa do preço dos combustíveis realizada pelo Procon no mês de julho e uma pesquisa de satisfação da Festa do Cerneiro no Buraco em 2023.

Por meio das informações apresentadas é possível traçar um panorama da evolução de importantes indicadores econômicos de Campo Mourão no primeiro semestre de 2023. Clique abaixo e confira a 4° Edição do Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão

.4° Edição do Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão (1)