Codecam discute transformação digital e inovação como estratégias para o desenvolvimento econômico

Na última semana, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM), por meio das suas Câmaras Temáticas, levou ao Empreende Week (EW) um conjunto de discussões sobre ciência, tecnologia e inovação aplicadas ao desenvolvimento econômico.

O EW ocorreu no Mourão Garden, de 5 a 7 de outubro, sob a organização do Sebrae/PR, Prefeitura de Campo Mourão, Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico (Sindimetal/Campo Mourão), Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) e a Fundação Educere.

Ao longo dos dias 6 e 7, as Câmaras Temáticas do Conselho realizaram diversos eventos. No dia 6, às 10h, a Câmara de Indústria, Tecnologia e Inovação e a Câmara de Atração de Investimentos organizaram apresentações de startups – empresas com foco em tecnologia – nascidas em Campo Mourão e região.

O evento apresentou soluções tecnológicas criadas por iniciativas de empreendedores locais. Um dos objetivos das apresentações foi o de dar visibilidade aos empreendimentos, estimular novos empreendedores e atrair investidores.

No mesmo dia, às 15hs, a Câmara do Agronegócio e a Câmara de Educação e de Empreendedorismo receberam Christian Bredemeier, presidente da Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital – CBAPD/MAPA.

Sob a mediação da doutora em agronomia Andrea Groff (UNESPAR) e de Fernando Mizote (PROSOLUS e CODECAM), o evento tratou da necessidade de as instituições de ensino superior, tecnológico e técnico elaborarem ementas de cursos técnicos, de graduação, pós-graduação, mestrado e doutorado, que promovam o desenvolvimento tecnológico aplicado e gerem inovação que atendam às necessidades do agro 4.0.

No final da tarde do dia 6, a Câmara de Desenvolvimento Econômico em Saúde discutiu a transformação digital na saúde como estratégia para se melhorar a qualidade e reduzir os custos dos serviços ofertados à população.

Neste evento também foi destacada necessidade de formação profissional empreendedora e inovadora dos profissionais da saúde e o papel das instituições de ensino, neste contexto.

No dia 7, às 9hs, a Câmara de Comércio e Serviços, em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão (Acicam), organizaram o 1º Fórum Empresarial, com o objetivo de interagir com os empresários e discutir tendências e o empreendedorismo inovador.

No mesmo dia, às 17h, a Câmara de Urbanismo e Infraestrutura e a Câmara de Turismo e Cultura conduziram o talk show “Plataformas Digitais – Turismo, Cultura, Urbanismo e Infraestrutura”, com a apresentação de proposta de uma plataforma digital para conectar prestadores de serviços e informações sobre turismo, cultura, gastronomia, infraestrutura, eventos, rotas turísticas e mapeadas por georreferenciamento.

O objetivo da plataforma será a de disponibilizar, de maneira organizada, prática e acessível, informações aos cidadãos, de maneira a fomentar as atividades dessas áreas, bem como a apropriação e utilização dos espaços públicos.

CONECTIVIDADE 5 G

A reunião mensal do Conselho Pleno do CODECAM ocorreu no dia 07, às 8h, também no Empreende Week. Uma das pautas foi a organização do III Seminário de Estratégias para o Desenvolvimento Econômico local, a realizar-se no final de novembro, na ACICAM, em comemoração aos 5 anos do conselho. Também foi apresentada uma pesquisa sobre intenção de compras para o Dia das Crianças no comércio local e o Boletim de Indicadores Econômicos de Campo Mourão.

Ao final da reunião, o presidente do Conselho, Fernando Mizote e outras lideranças, entregaram ao prefeito Tauíllo Tezelli, proposta de projeto de lei que permitirá maior rapidez na instalação de infraestrutura de suporte para a implantação da tecnologia 5G em Campo Mourão.

A proposta foi elaborada por um grupo de trabalho multidisciplinar formado por membros da Câmara do Agronegócio, Câmara de Urbanismo e Infraestrutura, e, Câmara de Desenvolvimento Econômico em Saúde. Diversos profissionais participaram das discussões da proposta, dentre eles, médicos, engenheiros eletrônicos, urbanistas, advogados, gestores públicos e representantes das empresas de telecomunicações e de infraestrutura de suporte.