Codecam atualiza dados de empregabilidade do setor de eletromédicos em CM e realiza oficina de análise

Na manhã do dia 07/12 foi realizada em Campo Mourão a Oficina de Análise da Cadeia Produtiva de Eletromédico, concluindo assim uma das etapas do Programa Vocações Regionais Sustentáveis (VRS), uma política do Governo do Estado que está em fase de implantação em Campo Mourão e coordenada pelo CODECAM desde junho deste ano.

O evento ocorreu na Fundação Educere, mantenedora berço da maioria das empresas do segmento, contou com a presença de empresários e principais fornecedores de insumos, representantes de instituições de ensino, da vigilância sanitária, do Coordenador do Invest Paraná, Bruno Antônio Banzato, do Secretário de Desenvolvimento Econômico do município de Campo Mourão Eduardo Akira Azuma e do Presidente do CODECAM Newton dos Santos Leal.

Na oficina foi apresentado os principais resultados do estudo que identificou os principais gargalos e prioridades da atividade, bem como traçar metas e prospectar futuras parcerias entre o governo do estado e governanças locais com o intuito de fortalecer e desenvolvera atividade de fabricação de eletromédicos e tornar Campo Mourão ainda mais receptiva para atrair novas empresas do setor, tanto a nível nacional como internacional.

Para a economista e Coordenadora do VRS em Campo Mourão, Dra. Jackelline Favro, a participação dos principais atores na análise da cadeia produtiva de eletromédicos proporcionou o encontro dos empresários com órgãos reguladores, que olharam sob as mesmas perspectivas e, juntos, puderam discutir ações que possam ser alinhadas de forma a tornar mais ágeis e menos burocráticos os processos.

O Presidente do CODECAM, o empresário Newton Leal ressalta que, mesmo Campo Mourão já possuindo um APL consolidado nessa atividade, este programa gera notoriedade e pode cooperar no desenvolvimento econômico, vez que impacta na geração de emprego e renda, não apenas na atividade de fabricação de eletromédicos, mas também em atividades que fazem parte da estrutura produtiva de Campo Mourão e que estão interligadas a ela.

Quanto a empregabilidade do setor, a equipe divulgou resultados divulgados pelo Ministério da Economia por meio dos dados do NOVO CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tendo como referência o mês de outubro de 2021.

Os dados apontam que Campo Mourão se destacou dentre os municípios do Paraná na geração de empregos na atividade fabricação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação no período de janeiro a outubro, ficando atrás apenas de Curitiba. Do saldo acumulado de 228 empregos gerado no estado, 37 foram gerados em Campo Mourão e 183 em Curitiba.

No que se refere evolução da movimentação do emprego formal nessa atividade em Campo Mourão, o saldo de empregos foi positivo. O mês de janeiro se destacou por apresentar maior saldo de empregos, 14 no total, seguido do mês de julho que apresentou um saldo de 10 novos postos de trabalho.

Este relatório de empregabilidade foi desenvolvido pela equipe do programa Vocações Regionais Sustentáveis, em Campo Mourão e coordenado pelo CODECAM. A equipe é composta pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favro, pelo Administrador, Prof. Me Rosinaldo Nunes Cardoso com suporte dos estagiários Layane Ferreira (acadêmica de Ciências Contábeis – UNESPAR) e Gabriel Purcino (acadêmico de Administração – UNESPAR).