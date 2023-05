Codecam apresenta resultados da pesquisa de intenção de compras do Dia das Mães

Na manhã desta quarta-feira (03) o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão (CODECAM) apresentou aos empresários do comércio de Campo Mourão, na reunião do Conselho do Jovem Empresário de Campo Mourão – CONJOVE ACICAM, os resultados da Pesquisa de Intenção de Compras para o Dia das Mães.

Essa pesquisa foi realizada pela Câmara de Atração de Investimentos do CODECAM em parceria com a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Casa do Empreendedor, Grupo Integrado, Unespar e ACICAM.

A pesquisa foi realizada por meio de um questionário eletrônico que ficou disponível entre os dias 04 e 24 de abril. Ao todo, 198 pessoas participaram da pesquisa. Os principais resultados apontam que, dentre as pessoas que os respondentes desejam presentear nesta data, estão: mãe, sogra e avós.

O preço médio dos presentes que os consumidores pretendem comprar estão entre R$ 51,00 a R$ 100,00. Dentre os tipos de presentes apontados pelos consumidores destacam-se: Roupas, Calçados, Acessório Joias e Bijuterias, Perfumes, Cosméticos, Flores, Chocolates e Doces, Almoço ou Jantar em restaurante, vale presente, Celulares e livros.

A pesquisa também identificou, que, para os consumidores, o fator que mais influência no momento da compra é o atendimento. Outros fatores como qualidade, segurança do produto, prazo de entrega, preço, desconto ou promoção, comodidade, campanhas com sorteio de prêmios e a marca também foram mencionados como importantes.

Outro ponto destacado é a preferência dos consumidores de Campo Mourão e região da COMCAM em comprar no comércio de Campo Mourão. Entretanto, a pesquisa também apontou o crescimento da preferência dos consumidores por comprar em lojas virtuais.

Para a Secretária Executiva do CODECAM Jackelline Favro, a pesquisa apresentou a percepção dos consumidores em relação as intenções de compras para o Dia das Mães e os resultados trouxeram insites importantes que irão auxiliar os empresários a se prepararem para esta data que é uma das mais importantes para o comércio.