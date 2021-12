Codecam apresenta relatório atualizado do mercado de trabalho em Campo Mourão

O Conselho de Desenvolvimento Econômico de Campo Mourão – CODECAM, por meio da equipe do Programa Vocações Regionais Sustentáveis de Campo Mourão divulgou nesta quinta (02/12) o Boletim da Movimentação do Mercado de Trabalho de Campo Mourão.

Esse boletim apresenta as informações divulgadas pelo Ministério da Economia por meio dos dados do NOVO CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, tendo como referência o mês de outubro de 2021. Os dados apontam que em Campo Mourão, o desempenho do mercado de trabalho continua com saldo positivo para a geração de empregos.

Em outubro, foi registrado no município o saldo de 122 novos postos de trabalho. O saldo é resultado de 1.015 admissões e 893 desligamentos. Apesar do saldo em outubro ser menor comparado ao mês de setembro que registrou saldo de 234 novos postos de trabalho, mesmo assim, a cidade continua com saldo positivo de empregos, conforme ilustrado no gráfico abaixo.

No que se refere aos setores econômicos, no mês de outubro, o setor que mais empregou foi o setor de serviços (73 novos postos de trabalho) seguido do comércio (43 novos postos de trabalho). A agropecuáriae a indústria apresentaram saldo negativo de empregos neste mês.

No que se refere ao saldo acumulado de empregos de janeiro a outubro desse ano, os dados apontam que o município de Campo Mourão apresentou até o momento um total de 1.411 novos postos de trabalho, sendo que, deste total,568(o equivalente a 40% do total de empregos gerados no município) foram gerados no setor de serviços.

Este relatório foi desenvolvido pela equipe do programa Vocações Regionais Sustentáveis, em Campo Mourão e coordenado pelo CODECAM. A equipe é composta pela Economista Prof. Dra. Jackeline Favro, pelo Administrador, Prof. Me Rosinaldo Nunes Cardoso com suporte dos estagiários da Unespar, do Curso de Economia – Layane Ferreira e do Curso de Administração – Gabriel Purcino.