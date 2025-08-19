Piquirivaí celebra 59 anos, mas história esquece papel de Nelson Prado na escolha do nome

O distrito de Piquirivaí, que completa 59 anos de fundação, guarda em sua origem o nome de um personagem central na história de Campo Mourão: Nelson Bittencourt Prado. Advogado, jornalista e vereador na década de 1950, Prado foi o responsável por propor a denominação que batizou a localidade, mas seu papel tem sido pouco lembrado ao longo dos anos.

No início, a comunidade era conhecida como João Maria, referência a um dos moradores. Em 1956, diante do interesse da Produtora Rural Agropecuária do Oeste em abrir um loteamento, Prado apresentou projeto de lei sugerindo o nome “Piquirivaí”, junção dos rios Piquiri e Ivaí, de origem guarani, símbolos da geografia da região.

Em 15 de agosto de 1961, o povoado foi fundado solenemente, com o lançamento da pedra fundamental da Igreja de Nossa Senhora do Rocio, do Altar da Pátria e da Escola Primária.

Mais tarde, em 1965, o prefeito Milton Luiz Pereira sancionou a lei que criou oficialmente o distrito. No ano seguinte, o governador Paulo Pimentel consolidou sua condição de Distrito Administrativo e Judiciário.

Apesar da importância de sua atuação, a memória de Prado caiu no esquecimento. Além da escolha do nome de Piquirivaí, ele foi responsável pela criação do brasão de armas do município, pretendia erguer um monumento em homenagem à abertura da Estrada Boiadeira e sonhava com a instalação da Casa da Cultura.

Prado também tentou escrever um livro sobre a história de Campo Mourão, reunindo vasta documentação. Parte desse acervo encontra-se hoje no Museu Municipal Deolindo Mendes Pereira e outra na Biblioteca Pública do Paraná, em Curitiba.

Aos 59 anos de Piquirivaí, resgatar a lembrança do papel de Nelson Bittencourt Prado significa também reconhecer um capítulo esquecido da memória cultural e política de Campo Mourão.

Por: Jair Elias dos Santos, historiador em Campo Mourão