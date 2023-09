Motociclista fica ferido ao bater em caminhão no centro de Campo Mourão

Um motociclista de 26 anos ficou ferido ao bater a moto Twister que conduzia na lateral de caminhão que fazia entrega de bebidas. O acidente ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 1º, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Interventor Manoel Ribas, centro da cidade.

De acordo com as informações levantadas no local pela polícia, os dois veículos seguiam pela avenida, sentido ao centro da cidade. A colisão ocorreu no momento em que o motorista do caminhão fez a conversão para esquerda para acessar a rua Interventor Manoel Ribas.

O motociclista que vinha logo atrás não percebeu a manobra e acabou batendo no caminhão. O Samu foi acionado e encaminhou o rapaz ao hospital com ferimentos leves.