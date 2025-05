CM ainda fica com apenas 30 por cento do que poderia reter do IR

Embora Campo Mourão seja apontado como exemplo em termos de retenção de Imposto de Renda para instituições filantrópicas, o município evita a evasão de apenas cerca de 30 por cento do montante do tributo federal que poderia ficar na cidade. Dados da própria receita Federal apontam um potencial de retenção da ordem de R$ 6.986.484,48 neste ano, mas na campanha “Imposto de Renda Solidário/2023-2024” foi arrecadado 29.58 por cento desse volume: R$ 2.066.341,79. Ou seja: 70,42 por cento – R$ 4.920.142,69 – foram para os cofres da União.

A campanha já é realizada há 28 anos na cidade, que foi uma das primeiras no Paraná a aproveitar essa possibilidade de angariar esses recursos para suas entidades e projetos sociais. Nos últimos anos, o volume retido cresceu substancialmente e Campo Mourão tem despontado entre as cidades que mais arrecadam no Estado, à frente até de muitos municípios de maior porte. Na edição passada da campanha, o Município ficou em quinto lugar no Estado.

A mobilização que visa conscientizar os contribuintes locais sobre a possibilidade de destinar parte do seu IR a instituições que atendem cerca de quatro mil crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade social no Município é liderada pelo Fórum de Entidades, representada por Silvia Andreia da Rocha. Participam inúmeros segmentos da sociedade organizada e uma das categorias que têm papel estratégico é a dos contabilistas, que todos os anos abraçam a causa. O Sindicato dos Contabilistas (SinConCam) participa ativamente no trabalho de busca de doações, tanto de pessoas físicas como de pessoas jurídicas.

QUEM PODE

Tanto o contribuinte do IR que tem a pagar com o que tem a receber restituição pode aderir a campanha. Para as pessoas físicas, o prazo de adesão encerra-se no dia 30 de maio e o contribuinte pessoa física pode destinar até 6 por cento: 3 por cento para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e 3 por cento para o Fundo Municipal do Idoso (FMI).

Na última edição da campanha, 14 entidades e projetos sociais foram contemplados com recursos. A destinação é feita a partir da avaliação de projetos apresentados pelas instituições aos conselhos que administram os dois fundos, compostos por representantes do poder público e da sociedade organizada. Aos conselhos cabe também a fiscalização na aplicação dos recursos

COMO DESTINAR O IR:

1 – Localize a ficha “Doações diretamente na declaração” no lado esquerdo da tela do programa de preenchimento do IR.

2 – Clique em “Novo”. Escolha a aba “Criança e adolescente” se desejar fazer a destinação a fundos ligados ao Estatuto da Criança e Adolescente

(ECA). Ou selecione a aba “Idoso” para doar para fundos ligados ao

Conselho do Idoso.

3 – Em seguida, selecione o Fundo Municipal e a cidade de Campo

Mourão. O campo CPF será preenchido automaticamente quando você escolher o tipo de fundo.