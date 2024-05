Campo Mourão atinge a marca de 100 mil consumidores, segundo Procon

Em cerimônia realizada nesta quarta-feira (8), o Procon reconheceu e homenageou o consumidor número 100.000 de Campo Mourão. Trata-se de Emanuel Henrique Batista Rodrigues, nascido em 29/04/2024, filho de Leandro Rodrigues e Daniela Batista Alexandre.

A escolha simbólica de Emanuel envolveu um levantamento realizado em conjunto com o chefe do IBGE de Campo Mourão, Marcos Vinicius Vicente, e a tabeliã substituta do Serviço de Registro Civil das Pessoas Naturais e 3º Tabelionato de Notas, Lilian Rosana Goldoni Takeda.

Durante a cerimônia, uma placa comemorativa foi entregue à família para marcar o momento especial. Além disso, algumas lojas da cidade se uniram à celebração, presenteando o pequeno consumidor com roupas, sapatos e brinquedos, símbolos de carinho e boas-vindas à comunidade.

O Procon de Campo Mourão tem expandido suas operações nos últimos anos, com a conquista da sede própria, a aquisição de um veículo, a instalação de um ponto de atendimento da Receita Federal e a implementação de projetos como o Procon nos bairros, no terminal e na feira, além de atendimentos domiciliares. No ano passado, o Procon registrou um recorde de mais de 15 mil atendimentos.

“Esses esforços são reflexo do compromisso em proporcionar um Procon bem estruturado e desenvolvido para atender às crescentes demandas de uma cidade em constante evolução”, ressalta o diretor do Procon, Sidnei Jardim, enfatizando ainda que a marca de 100.000 consumidores é mais que um número, é um lembrete de que todos nós somos consumidores, desde o momento em que nascemos até o fim de nossas vidas.

Este marco histórico não apenas reconhece a importância de cada consumidor em nossa comunidade, mas também destaca o compromisso do Procon em proteger e promover os direitos dos consumidores.