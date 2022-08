Homem morre atropelado na rodovia BR 272, próximo a Farol

Um homem morreu atropelado no início da noite desse domingo, 31, na rodovia BR 272, entre as cidades de Farol e Goioerê, nas proximidades do distrito de Martinópolis. A vítima ainda não teve a identidade divulgada.

O acidente ocorreu por volta das 19h30, possivelmente no momento em que o homem estava atravessando a rodovia. O motorista do automóvel Hyundai Azera, que estaria trafegando sentido a Goioerê, parou para prestar socorro.

A equipe do Corpo de Bombeiros de Goioerê foi acionada, mas já encontrou a vítima em óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Com informações: Goionews